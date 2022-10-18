Диетолог рассказала, кому не стоит есть тыкву
Диетолог Перевалова предупредила о проблемах с ЖКТ при употреблении тыквы
Здоровому человеку ежедневное употребление тыквы никак не помешает. Более того, этот овощ очень полезен из-за своих детоксикационных свойств. В нём много каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а семечки способны выводить гельминтов. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова. Но, предупредила она, от тыквы стоит отказаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях.
"Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента", — объяснила Перевалова в интервью радио Sputnik.
Также, добавила врач, тыква имеет желчегонный эффект. Оптимальная суточная порция тыквы — 200–300 граммов. У кого слабый кишечник, налегать на неё не стоит из-за риска начала диареи. Если есть проблемы с желчевыделением, может быть такая же реакция. А вот тем, кто страдает запорами, наоборот, улучшить моторную функцию ЖКТ поможет именно этот плод.
Ранее Лайф писал, то врач Качмазова рассказала, для кого открытие тыквенного сезона может закончиться аллергией. Овощ богат полезными микроэлементами и прекрасно сочетается со многими продуктами. Однако некоторым его употреблять не стоит. Важно заметить, что у взрослых аллергическая реакция чаще всего возникает при употреблении яркого овоща в свежем виде, а у детей — даже при приёме термически обработанной тыквы.
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