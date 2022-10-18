Диетолог рассказала, кому не стоит есть тыкву

Здоровому человеку ежедневное употребление тыквы никак не помешает. Более того, этот овощ очень полезен из-за своих детоксикационных свойств. В нём много каротиноидов, которые полезны для здоровья глаз и кожи, а семечки способны выводить гельминтов. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова. Но, предупредила она, от тыквы стоит отказаться при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях.

"Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи. В них содержится грубая клетчатка, которая может, проходя по желудочно-кишечному тракту, сделать, так скажем, пилинг слизистой оболочки, ободрать слизистую, которая и так воспалена, и тем самым ухудшить состояние пациента", — объяснила Перевалова в интервью радио Sputnik.

Также, добавила врач, тыква имеет желчегонный эффект. Оптимальная суточная порция тыквы — 200–300 граммов. У кого слабый кишечник, налегать на неё не стоит из-за риска начала диареи. Если есть проблемы с желчевыделением, может быть такая же реакция. А вот тем, кто страдает запорами, наоборот, улучшить моторную функцию ЖКТ поможет именно этот плод.