В США назвали страны, способные спровоцировать раскол в НАТО

Турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции, считает главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер. Он называет условия, способные спровоцировать такую ситуацию — высокая инфляция и падение курса лиры.

"Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами", — отмечает Эрлангер.

Некоторые дипломаты и аналитики предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, говорится в материале. В это же время всё нарастающую, всё более серьёзную угрозу отмечают и многие европейские чиновники. Они отмечают, что это приведёт к существенным последствиям. Так, ситуация, по слова аналитика, усложнит противостояние европейских стран России и борьбу с энергетическими кризисами.

Эрлангер заявляет, что Анкара уже стала проблемным и непредсказуемым союзником для партнёров. Несмотря на её посредничество между Москвой и Киевом, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить антироссийские санкции и ещё больше сблизился с Путиным, что вызывает опасения со стороны Вашингтона.

"Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении — стратегически, дипломатически, экономически, — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесёт неприятности НАТО", — указано в статье.