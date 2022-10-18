ФСБ в сентябре накрыла 45 подпольных мастерских и 123 нелегальных оружейника

В сентябре 2022 года в 45 регионах России сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией обнаружили 123 нелегальных оружейника. Всего за этот период у нарушителей изъяли 353 единицы оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Правоохранители также пресекли работу 45 незаконных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

"Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — сообщили в ЦОС.

Среди изъятого оружия — противотанковое ружьё, автоматический гранатомёт, три пулемёта, 22 автомата, 11 пистолетов-пулемётов и 170 пистолетов и револьверов.

Кроме того, у подпольных оружейников нашли 145 винтовок, карабинов и ружей, а также четыре гранатомёта, 123 артиллерийских снаряда и мины, 462 гранаты, 54 детонатора, более 79 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 37 тысяч патронов.