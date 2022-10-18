Zara, Bershka и Pull & Bear могут снова открыться в России
"Ъ": Испанская Inditex планирует передать бизнес в РФ партнёрам из Азии или ОАЭ
Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) рассматривает возможность возобновления работы магазинов в России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.
Как указывается в судебном акте, Inditex собирается передать бизнес в РФ третьей компании, которая зарегистрирована в стране, не являющейся недружественной. По словам руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, российское подразделение fashion-группы может получить франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. В частности, источник газеты считает, что российские активы Inditex может получить партнёр из ОАЭ.
Причём так же поступил ранее польский ретейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay). Антонова добавила, что передача Inditex бизнеса в РФ партнёрам может занять от полугода до одного года. Источник издания предположил, что из России в итоге уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды начнут работать под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.
Напомним, что о прекращении работы брендов Inditex — Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius — в России стало известно в начале марта этого года. Однако в июне появилась информация, что магазины принадлежащих компании брендов якобы планируют вернуться в страну, чтобы продать продукцию старого сезона и уже осенью представить новую коллекцию. В результате испанцы продолжили работу на маркетплейсах, причём цена на их одежду, со слов поклонников марки, оказалась заметно выше, чем в офлайн-магазинах. А в конце августа стало известно, что Zara начала массово увольнять сотрудников из РФ.
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