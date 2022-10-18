СМИ сообщили о выводах немецких следователей по взрывам на "Северных потоках"

Немецкие следователи не смогли установить причастных к аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом они считают, что взрывы можно расценивать как саботаж. Несмотря на то, что причастные к случившемуся не были установлены, следователи, по данным издания, исходят из того, что за взрывами стоит Россия.