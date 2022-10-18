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18 октября, 07:35

В МЧС исключили угрозу обрушения многоэтажки после падения самолёта в Ейске

Угроза обрушения девятиэтажного дома в Ейске, на который упал самолёт Су-34, отсутствует. В течение суток на месте ЧП планируют завершить аварийно-восстановительные работы. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE

"На данный момент угрозы обрушения нет", — заявил он.

Он добавил, что восстановительные работы завершат в течение суток, а после обеда комиссия начнёт обследовать повреждённый дом.

Вызванный крушением Су-34 пожар унёс жизни 13 человек в Ейске

Вызванный крушением Су-34 пожар унёс жизни 13 человек в Ейске

Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

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