В МЧС исключили угрозу обрушения многоэтажки после падения самолёта в Ейске
Угроза обрушения девятиэтажного дома в Ейске, на который упал самолёт Су-34, отсутствует. В течение суток на месте ЧП планируют завершить аварийно-восстановительные работы. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.
Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE
Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE
Дом в Ейске, на который рухнул Су-34. Фото © LIFE
"На данный момент угрозы обрушения нет", — заявил он.
Он добавил, что восстановительные работы завершат в течение суток, а после обеда комиссия начнёт обследовать повреждённый дом.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
LIFE