В МЧС исключили угрозу обрушения многоэтажки после падения самолёта в Ейске

Угроза обрушения девятиэтажного дома в Ейске, на который упал самолёт Су-34, отсутствует. В течение суток на месте ЧП планируют завершить аварийно-восстановительные работы. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.