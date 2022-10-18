Помним, скорбим: Люди несут цветы и свечи к разрушенному дому в Ейске

Стихийный мемориал появился у многоэтажки в Ейске, где накануне упал самолёт Су-34. Люди несут цветы, свечи и детские игрушки. Неравнодушные граждане установили табличку с надписью: "Ейск. 17.10.22. Помним, скорбим". В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.