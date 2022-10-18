Помним, скорбим: Люди несут цветы и свечи к разрушенному дому в Ейске
У дома в Ейске, где накануне упал Су-34, появился стихийный мемориал
Стихийный мемориал появился у многоэтажки в Ейске, где накануне упал самолёт Су-34. Люди несут цветы, свечи и детские игрушки. Неравнодушные граждане установили табличку с надписью: "Ейск. 17.10.22. Помним, скорбим". В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.
Люди несут цветы и свечи к разрушенному дому в Ейске. Видео © LIFE
Как рассказывал Лайф, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате, по последним данным, погибло 13 человек, обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС. Пострадавшим выплатят денежную компенсацию. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
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