Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой увеличить поставки средств противовоздушной обороны и ракет. При этом он подчеркнул, что это в интересах не только Киева, но и всего мира. На обращение Зеленского отреагировали читатели немецкой газеты Die Welt, отметив, что тот обычно требует, а не просит.

"На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчёт переговоров?" — поинтересовался один из пользователей.

"Когда за последние несколько часов Украина была принята в НАТО? Или я неправильно понимаю слово "союзники"?" — подчеркнул другой комментатор.

Ещё один пользователь поинтересовался, не заболел ли Зеленский, ведь обычно украинский президент требует, а не просит. Другие комментаторы подчеркнули, что лидер Незалежной должен наконец сесть за стол переговоров. А кто-то предположил, что рейтинг симпатий Зеленского упал, поэтому он и решил изменить формулировку и таким образом "предстать в лучшем свете".