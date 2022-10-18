Одного пострадавшего в смертельном ДТП на Киевском шоссе доставили в больницу вертолётом

Одного тяжелораненого пассажира после ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве забрал вертолёт санитарной авиации. Как сообщил Лайфу источник, его доставят в ГКБ № 15.

Вертолёт забрал пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе в Москве. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

По данным прокуратуры Москвы, в аварии погибла женщина 1987 года рождения. Ещё шестеро пострадали.