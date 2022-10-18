Одного пострадавшего в смертельном ДТП на Киевском шоссе доставили в больницу вертолётом
Одного тяжелораненого пассажира после ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве забрал вертолёт санитарной авиации. Как сообщил Лайфу источник, его доставят в ГКБ № 15.
По данным прокуратуры Москвы, в аварии погибла женщина 1987 года рождения. Ещё шестеро пострадали.
Как писал Лайф, ДТП произошло на 29-м километре, в районе съезда к аэропорту Внуково. Водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.
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