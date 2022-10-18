Четыре тяжёлых транспортных самолёта США прибыли за сутки в Польшу
"Интерфакс": Не менее четырёх тяжёлых транспортных самолётов США прибыли в Польшу
Не менее четырёх тяжёлых транспортных самолётов США прибыло в Польшу за сутки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Указывается, что на аэродроме в городе Жешув, который находится в 90 километрах от украинской границы, приземлились самолёты Boeing 747, зафрахтованные Пентагоном. Эти воздушные суда могут перевозить до 120 тонн груза. Также известно о прибытии в Жешув двух транспортных самолётов С-17А Globemaster III — британских и австралийских Военно-воздушных сил. Они способны доставлять до 77,5 тонны груза.
Ранее США анонсировали скорую передачу Украине первых комплексов ПВО NASAMS. По словам представителя Пентагона, Вашингтон уже передал Киеву большое число разных средств ПВО, включая свыше 1,4 тысячи ПЗРК Stinger.
Freepik