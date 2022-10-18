Четыре тяжёлых транспортных самолёта США прибыли за сутки в Польшу

Не менее четырёх тяжёлых транспортных самолётов США прибыло в Польшу за сутки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Указывается, что на аэродроме в городе Жешув, который находится в 90 километрах от украинской границы, приземлились самолёты Boeing 747, зафрахтованные Пентагоном. Эти воздушные суда могут перевозить до 120 тонн груза. Также известно о прибытии в Жешув двух транспортных самолётов С-17А Globemaster III — британских и австралийских Военно-воздушных сил. Они способны доставлять до 77,5 тонны груза.