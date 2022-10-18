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18 октября, 06:39

Маршрутка перевернулась на Киевском шоссе в Москве, погиб один человек

Один пассажир погиб и девять пострадали при опрокидывании маршрутки на Киевском шоссе в Москве

<p>Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/moscowproc/1141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратуры Москвы</a></p>

Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Обложка © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Маршрутное такси с пассажирами опрокинулось на Киевском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб один человек. Как стало известно Лайфу, ещё девять пострадали.

Всё произошло на 29-м километре, в районе съезда к аэропорту Внуково. Водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. На месте работают пожарные и восемь бригад скорой помощи.

Столичная прокуратура проводит проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

Очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке

Очевидцы потушили загоревшееся авто на МКАД, пока пожарные стояли в пробке

Ранее Лайф писал, что в Дагестане пять человек погибли с разницей в несколько минут в двух ДТП на одном участке дороги Буйнакск – Унцукуль. Среди погибших все взрослые, детей в автомобилях не было.

Артур Лапсаков

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