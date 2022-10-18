Маршрутка перевернулась на Киевском шоссе в Москве, погиб один человек

Маршрутное такси с пассажирами опрокинулось на Киевском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб один человек. Как стало известно Лайфу, ещё девять пострадали.

Всё произошло на 29-м километре, в районе съезда к аэропорту Внуково. Водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. На месте работают пожарные и восемь бригад скорой помощи.

Столичная прокуратура проводит проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы