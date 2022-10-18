Маршрутка перевернулась на Киевском шоссе в Москве, погиб один человек
Один пассажир погиб и девять пострадали при опрокидывании маршрутки на Киевском шоссе в Москве
Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Обложка © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Маршрутное такси с пассажирами опрокинулось на Киевском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб один человек. Как стало известно Лайфу, ещё девять пострадали.
Всё произошло на 29-м километре, в районе съезда к аэропорту Внуково. Водитель маршрутки не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась. На месте работают пожарные и восемь бригад скорой помощи.
Столичная прокуратура проводит проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.
Опрокинувшаяся на Киевском шоссе маршрутка. Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Москвы
Ранее Лайф писал, что в Дагестане пять человек погибли с разницей в несколько минут в двух ДТП на одном участке дороги Буйнакск – Унцукуль. Среди погибших все взрослые, детей в автомобилях не было.