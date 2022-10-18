В некоторых российских регионах могут сохраниться льготные тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики планирует сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Ещё в 2010 году правительство перевело Туву, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Северную Осетию на льготные тарифы с надеждой на решение проблемы растущих неплатежей. К 2018 году список регионов пополнился: в него попали Бурятия и Карелия. Изначально перевод на рыночные ставки планировался в 2015-м, но откладывался несколько раз.

В перечисленных регионах электроэнергия закупается по регулируемым договорам, а не по рыночным ценам. По данным газеты, это увеличивает нагрузку на коммерческих потребителей. Текущим законом предполагалось сокращение объёма покупки по этим договорам с 2023 года на 10% ежегодно. Однако Минэнерго собирается запустить либерализацию регулирования лишь с 1 января 2025 года.

"Это позволит снизить объёмы межтерриториального перекрёстного субсидирования, что в конечном итоге может положительно сказаться на ценах для большинства потребителей страны", — объяснили в "Совете рынка".

А в ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ) считают, что нужно рассмотреть возможность более мягких темпов либерализации, а не её перенос на два года. Хотя тренд на это следует сохранить, отметили эксперты. В СПЭ добавили, что этот механизм предполагает субсидирование указанных регионов за счёт производителей и потребителей электроэнергии других субъектов РФ.

"Разница между тарифами для особых регионов и свободными ценами оптового рынка составляет от полутора до двух с половиной раз, ежегодно производители недополучают порядка 13 миллиардов рублей", — добавили в ассоциации.