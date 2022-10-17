С 1 ноября изменится порядок начисления льгот и компенсаций: Кому повысят выплаты и на сколько С 1 ноября можно будет получить новые льготы и компенсации. Так, определённые категории семей в регионах смогут подать заявление на получение компенсации за ЖКХ. Как изменится начисление соцвыплат? 16 октября, 21:40 Обложка © ТАСС / Владислав Шатило

В середине октября в Пенсионном фонде России сообщили, что для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей будет выделено 29 млрд рублей. Сумма пособия будет различаться в зависимости от материального положения семьи. Размер выплат может достигать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

Кроме того, в правительстве отметили, что в этом году на ежемесячные выплаты многодетным семьям, нуждающимся в поддержке, направят более 6 млрд рублей. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. Выплату делают семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

С 1 ноября регионы начинают приём документов на частичную компенсацию оплаты ЖКУ для мобилизованных. Так, в администрации Ленинградской области сообщили, что получить такую льготу могут семьи мобилизованных. Если обратиться с соответствующим заявлением до 31 декабря 2022 года, то компенсация будет назначена задним числом с 1 октября. Её размер составит 50% от расходов на оплату ЖКУ.

Правительство Луганской Народной Республики продлило до 1 ноября сроки получения "школьных выплат". Это затронет семьи с детьми, которые проживают на подконтрольных властям ЛНР территориях республики. Ранее срок получения выплат был до 1 октября. Получателям положено 10 000 рублей.

С 1 ноября 2022 года предусмотрена также прибавка к пенсии. Она касается доплаты членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

— Право на доплату к пенсии имеют люди, которые уже не работают по соответствующей специальности. Сумма прибавки пересчитывается ежеквартально. Причём автоматически. Пенсионеру не нужно писать заявление в ПФР. Перерасчёт проходит автоматически. Все необходимые для этого сведения есть у территориальных органов ПФР, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В ПФР также напомнили, что не все знают о том, что они могут досрочно выйти на пенсию. Для этого необходимо иметь очень большой страховой стаж: для мужчин — не менее 42 лет, для женщин — 37 лет. Такая норма позволяет выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.

— В стаж, который даёт право на досрочную пенсию, входят только периоды работы и другой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в периоды временной нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребёнком и служба в армии в длительный страховой стаж не включаются, — уточнили в ПФР.

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Авторы Нина Важдаева