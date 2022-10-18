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Опубликовано 18 октября 2022, 07:11
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В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

В офисе Зеленского сообщили о трёх взрывах на энергообъекте в Киеве

Три взрыва произошли на объекте энергообеспечения на левом берегу Киева. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киев. Три взрыва на объектах энергетической инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

Дым после удара по объекту энергообеспечения Киева. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_ataeva75

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в объект в Деснянском районе города. После этого в украинской столице начались перебои с электроснабжением.

На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове
На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Харькове

Напомним, на всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога. Также ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. По словам мэра Александра Вилкула, они были слышны в северной части города.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_ataeva75

Артур Лапсаков
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