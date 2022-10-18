В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения

Три взрыва произошли на объекте энергообеспечения на левом берегу Киева. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Киев. Три взрыва на объектах энергетической инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

Дым после удара по объекту энергообеспечения Киева. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_ataeva75

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в объект в Деснянском районе города. После этого в украинской столице начались перебои с электроснабжением.