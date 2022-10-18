В Киеве произошло три взрыва на объекте энергообеспечения
В офисе Зеленского сообщили о трёх взрывах на энергообъекте в Киеве
Три взрыва произошли на объекте энергообеспечения на левом берегу Киева. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Киев. Три взрыва на объектах энергетической инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.
Дым после удара по объекту энергообеспечения Киева. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_ataeva75
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в объект в Деснянском районе города. После этого в украинской столице начались перебои с электроснабжением.
Напомним, на всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога. Также ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. По словам мэра Александра Вилкула, они были слышны в северной части города.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_ataeva75