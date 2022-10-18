Опубликованы снимки разрушений "Северного потока"
Expressen показала фотографии разрушений "Северного потока" с подводной камеры
Специалисты обследовали разрушения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с помощью подводной камеры. Снимки разрушений приводит шведская газета Expressen.
Камера зафиксировала длинные трещины на морском дне, прежде чем достигла стальной трубы газопровода, у которой, как выяснилось, не хватает куска. Предположительно, после взрыва пропало по меньшей мере 50 метров газопровода.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
Появлялись сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности. Телеканал ARD передавал, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование. Позднее Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам".
Разрушения на "Северном потоке". Обложка © Expressen