Опубликованы снимки разрушений "Северного потока"

Специалисты обследовали разрушения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с помощью подводной камеры. Снимки разрушений приводит шведская газета Expressen.

Камера зафиксировала длинные трещины на морском дне, прежде чем достигла стальной трубы газопровода, у которой, как выяснилось, не хватает куска. Предположительно, после взрыва пропало по меньшей мере 50 метров газопровода.