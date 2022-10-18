НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 07:28

Опубликованы снимки разрушений "Северного потока"

Expressen показала фотографии разрушений "Северного потока" с подводной камеры

Специалисты обследовали разрушения на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с помощью подводной камеры. Снимки разрушений приводит шведская газета Expressen.

Камера зафиксировала длинные трещины на морском дне, прежде чем достигла стальной трубы газопровода, у которой, как выяснилось, не хватает куска. Предположительно, после взрыва пропало по меньшей мере 50 метров газопровода.

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Разрушения на "Северном потоке". Фото © Expressen

Итальянский политик обвинил Запад в диверсии на "Северных потоках"

Итальянский политик обвинил Запад в диверсии на "Северных потоках"

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Появлялись сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности. Телеканал ARD передавал, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование. Позднее Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам".

Обложка ©

Разрушения на "Северном потоке". Обложка © Expressen

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров