СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске
СК РФ считает техническую неисправность самолёта основной версией крушения в Ейске
Следствие считает одной из версий падения во дворе жилого дома в Ейске техническую неисправность самолёта Су-34, допрашиваются катапультировавшиеся лётчики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Работа следователей на месте падения Су-34. Видео © Телеграм-канал СК РФ
"Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крушения самолёта в Ейске. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются лётчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
С места крушения воздушного судна изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы. В качестве одной из версий случившегося сейчас рассматривается техническая неисправность самолёта.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
ТАСС / AP