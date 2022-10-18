СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Следствие считает одной из версий падения во дворе жилого дома в Ейске техническую неисправность самолёта Су-34, допрашиваются катапультировавшиеся лётчики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Работа следователей на месте падения Су-34. Видео © Телеграм-канал СК РФ

"Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крушения самолёта в Ейске. Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются лётчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома", — сказано в сообщении в телеграм-канале.