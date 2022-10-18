Французская журналистка рассказала об увольнении и угрозах после фильма про Донбасс

Журналистка и режиссёр из Франции Анн-Лор Боннель потеряла работу и стала получать угрозы после того, как сняла документальные фильмы о Донбассе. Об этом она сообщила в беседе с РИА "Новости".

Боннель посещала восток Украины в 2015 году, а в 2016-м представила фильм "Донбасс". Потом, за несколько дней до начала спецоперации, Боннель вернулась в регион, чтобы снять кинокартину "Донбасс. Восемь лет спустя". Работа над фильмом длилась с 24 февраля по 11 марта. Затем журналистка вернулась домой с целью показать отснятые кадры другим, но заинтересованных не нашлось, поэтому Боннель опубликовала фильм в Интернете. Причём в картине показывается исключительно жизнь мирного населения Донбасса, политического контекста там нет.

После этого Боннель потеряла работу в Парижском университете, где преподавала 15 лет. По словам женщины, увольнение не связано напрямую с фильмом, а только с её пребыванием на Украине. Так, в электронном письме учреждения говорится, что журналистка "не соответствует ценностям университета", поэтому продолжать там работать не может. Кроме того, визит на Украину также отразился и на безопасности журналистки.

"На меня оказывали психологическое давление, я получала угрозы. Поэтому я уже долго живу в тени. Это непросто", — поделилась Боннель.

При этом коллеги из французских СМИ даже стали обращаться к ней с просьбами разъяснить, что происходит на Украине на протяжении восьми лет. А ещё Боннель допустила, что продолжит снимать фильмы о кризисе в этой стране с целью показать Франции разные точки зрения.