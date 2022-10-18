Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube. Об этом сказано в сообщении Верхней палаты парламента России в телеграм-канале.

"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления", — сказано в записи.

В Совфеде уточнили, что на видеохостинге они присутствовали более восьми лет, на каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Согласно сообщению компании, аккаунты были заблокированы в соответствии с правилами платформы "в отношении ограничения экспорта и применения санкций".

Совфед и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, каналы на них активно развивались, чтобы видеоконтент был доступен для пользователей вне зависимости от действий недружественных стран.