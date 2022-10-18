Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube. Об этом сказано в сообщении Верхней палаты парламента России в телеграм-канале.
"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления", — сказано в записи.
В Совфеде уточнили, что на видеохостинге они присутствовали более восьми лет, на каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Согласно сообщению компании, аккаунты были заблокированы в соответствии с правилами платформы "в отношении ограничения экспорта и применения санкций".
Совфед и телеканал "Вместе-РФ" продолжат вести трансляции на отечественных платформах, каналы на них активно развивались, чтобы видеоконтент был доступен для пользователей вне зависимости от действий недружественных стран.
Ранее Лайф писал, что Google обвинили в злоупотреблении влиянием и нарушении законов ради коммерческой выгоды. По словам IT-эксперта Вадима Глущенко, уверенная в собственной безнаказанности корпорация не заботится о соблюдении обязательных для всех правил не только на зарубежных рынках, но и в родной стране — США.
Сайт Совета Федерации