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18 октября, 08:15

Опубликован список пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске

В результате падения военного самолёта Су-34 в жилом массиве и последовавшего за этим пожара пострадало 19 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Полный список имён опубликовал телеграм-канал Mash.

Взрослые:

  • Николай Д., 81 год, отравление;
  • Дмитрий Б., 51 год;
  • Светлана К., беременная, 28 лет;
  • Зоя Ч., 81 год;
  • Татьяна И., 65 лет;
  • Елена Б., беременная, 40 лет;
  • Елена С., 52 года;
  • Лариса З., 56 лет;
  • Андрей Б., 51 год, химические ожоги обеих кистей;
  • Анатолий З., 51 год, химический ожог тела 80%, в реанимации;
  • Роман К., 35 лет, отравление угарным газом;
  • Ирина Ц., 76 лет, отравление угарным газом, в реанимации;
  • Любовь К., 73 года, отравление угарным газом, в реанимации.

Дети:

  • Юлия К., 9 лет, отравление угарным газом;
  • Виктория К., 9 лет, отравление угарным газом;
  • Никита Ж., 6 лет, отравление угарным газом;
  • Никита К., 17 лет, отравление угарным газом и ожог дыхательных путей.

По данным канала, с отравлением угарным газом также госпитализировали двоих детей 10 и 12 лет.

Ранее сообщалось, что вызванный крушением Су-34 пожар унёс жизни 13 человек в Ейске, из них трое детей. При этом спасти удалось 68 жителей дома, а всего было эвакуировано более 360 человек.

СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Светлана Оперук

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