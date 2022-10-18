Опубликован список пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске

В результате падения военного самолёта Су-34 в жилом массиве и последовавшего за этим пожара пострадало 19 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Полный список имён опубликовал телеграм-канал Mash.

Взрослые: Николай Д., 81 год, отравление;

Дмитрий Б., 51 год;

Светлана К., беременная, 28 лет;

Зоя Ч., 81 год;

Татьяна И., 65 лет;

Елена Б., беременная, 40 лет;

Елена С., 52 года;

Лариса З., 56 лет;

Андрей Б., 51 год, химические ожоги обеих кистей;

Анатолий З., 51 год, химический ожог тела 80%, в реанимации;

Роман К., 35 лет, отравление угарным газом;

Ирина Ц., 76 лет, отравление угарным газом, в реанимации;

Любовь К., 73 года, отравление угарным газом, в реанимации.

Дети: Юлия К., 9 лет, отравление угарным газом;

Виктория К., 9 лет, отравление угарным газом;

Никита Ж., 6 лет, отравление угарным газом;

Никита К., 17 лет, отравление угарным газом и ожог дыхательных путей.

По данным канала, с отравлением угарным газом также госпитализировали двоих детей 10 и 12 лет.