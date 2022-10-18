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18 октября, 08:41

Житель Белгородского района получил ранение в ходе обстрела ВСУ ж/д станции

Гладков сообщил о ранении мужчины в Белгородском районе после обстрела ж/д станции

Житель Белгородского района пострадал в результате обстрела территории железнодорожной станции в одном из сёл. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

По словам главы региона, на месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Однако движение поездов вынужденно приостановлено, уточнил Гладков, аварийные бригады уже устраняют последствия.

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Ранее Лайф рассказывал о работе системы ПВО в Валуйском районе Белгородской области. В результате, как сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов, без света осталось село Солоти.

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Telegram-канал Вячеслава Гладкова (архивное фото)

Артур Лапсаков

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