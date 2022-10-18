Житель Белгородского района получил ранение в ходе обстрела ВСУ ж/д станции

Житель Белгородского района пострадал в результате обстрела территории железнодорожной станции в одном из сёл. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сёл Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он.

По словам главы региона, на месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Однако движение поездов вынужденно приостановлено, уточнил Гладков, аварийные бригады уже устраняют последствия.