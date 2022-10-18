Заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд

Так, по итогам 41-й недели 2022 года в стране выявили 94 301 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 64,26 на 100 тысяч населения, что на 35,3% ниже, чем неделей ранее, указали в ведомстве. Превышение же средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 36 регионах.