Заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд
Роспотребнадзор заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом в РФ четвёртую неделю подряд
В России четвёртую неделю подряд снижается заболеваемость коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Так, по итогам 41-й недели 2022 года в стране выявили 94 301 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 64,26 на 100 тысяч населения, что на 35,3% ниже, чем неделей ранее, указали в ведомстве. Превышение же средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 36 регионах.
"Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации четвёртую неделю подряд", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее Лайф сообщал, что Covindex снизился до 92,7 пункта, показав падение спроса в РФ на маски, перчатки и гречку. За базовые 100 баллов взяты показатели покупок с 13 по 19 апреля 2020 года, относительно которых постоянно оцениваются изменения потребительского спроса.
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