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18 октября, 10:24

Заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд

Роспотребнадзор заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом в РФ четвёртую неделю подряд

В России четвёртую неделю подряд снижается заболеваемость коронавирусом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, по итогам 41-й недели 2022 года в стране выявили 94 301 случай заражения. Показатель заболеваемости составил 64,26 на 100 тысяч населения, что на 35,3% ниже, чем неделей ранее, указали в ведомстве. Превышение же средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 36 регионах.

"Тенденция снижения заболеваемости регистрируется на территории Российской Федерации четвёртую неделю подряд", — сообщили в Роспотребнадзоре.

В России впервые с июля выявили менее 10 тысяч случаев ковида за сутки

В России впервые с июля выявили менее 10 тысяч случаев ковида за сутки

Ранее Лайф сообщал, что Covindex снизился до 92,7 пункта, показав падение спроса в РФ на маски, перчатки и гречку. За базовые 100 баллов взяты показатели покупок с 13 по 19 апреля 2020 года, относительно которых постоянно оцениваются изменения потребительского спроса.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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