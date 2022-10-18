Россиян призвали готовиться к приходу вируса гриппа А/Н3N2

Грипп А/Н3N2 отличается от обычных сезонных вариантов тем, что болезнь протекает интенсивно и, как правило, с высокой температурой. Во избежание этого нужно подготовиться к его приходу, а как это сделать, рассказал глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов в беседе с "Лентой.ру".

Специалист подчеркнул, что к приходу вируса гриппа А/Н3N2 нужно относиться со всей серьёзностью. Различные варианты этой болезни сейчас хоть и обходят Россию стороной, но рано или поздно окажутся внутри страны. По словам Семёнова, при А/Н3N2 особенно выражены такие симптомы общей интоксикации, как ломота в теле и болезненность. Перед сезоном гриппа стоит сделать прививки, закаливающие процедуры, а также принять профилактические средства и провести другие общеукрепляющие мероприятия.

"И даже если происходит так называемый вакцинный пробой и человек заболевает, грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как лёгкая простуда", — подчеркнул Семёнов.

По его словам, важным показанием к вакцинации является принадлежность человека к той или иной группе риска. Так, в первую очередь необходимо сделать прививку пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем.