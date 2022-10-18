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18 октября, 09:57

В Гатчине разносчик повесток поругался с собакой и избил почтовый ящик, не застав хозяев дома

В Гатчине разносчик повесток атаковал почтовый ящик хозяев, которых не было дома

Неизвестный мужчина в Гатчине, не застав хозяев дома для вручения повестки, решил сорвать злость на их почтовом ящике. Кадры с места публикует телеграм-канал "Mash на Мойке".

Мужчина пытается разнести почтовый ящик хозяев, которых не оказалось дома. Видео © Telegram-канал Mash на Мойке

По данным канала, к дому в микрорайоне Мариенбург подъехал чёрный автомобиль, из которого вышла женщина с бумажками, крайне напоминающими повестки. Вместе с ней на улице оказался мужчина, который буквально вышел из себя, когда понял, что хозяев нет дома. Он поругался с собакой и несколько раз ударил по ящику.

По словам девушки Марии, в этом доме живут её родители. После случившегося к нему приезжали ещё несколько раз, но уже другие люди. А когда хозяев наконец-то застали, оказалось, что искали племянника призывного возраста, который по этому адресу уже не живёт.

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Автомобиль числится на балансе Хозяйственно-эксплуатационной службы города Гатчина, что подтвердил директор Игорь Петров. Однако пояснить, кто именно приезжал к дому и с какими целями, он не смог. Личность буйного мужчины также не установлена.

Ранее Лайф писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации города. Причины этого решения не уточняются.

Обложка ©

Telegram-канал Mash на Мойке

Артур Лапсаков

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