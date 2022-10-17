Беглов уволил начальника мобилизационного управления Администрации Петербурга

На уклонистов из Петербурга устраивают облавы в подъездах для повторного вручения повесток

Ранее в Петербурге рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные по мобилизации граждане могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а добровольцы — 300 тысяч рублей.