Беглов уволил начальника мобилизационного управления Администрации Петербурга
Начальник мобилизационного управления Администрации губернатора Санкт‑Петербурга Виктор Шевченко освобождён от занимаемой должности. Такое решение принял Александр Беглов.
"Губернатор освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления Администрации губернатора Санкт‑Петербурга", — сказано в записи.
С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления.
Ранее в Петербурге рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Так, призванные по мобилизации граждане могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а добровольцы — 300 тысяч рублей.
VK / Александр Беглов