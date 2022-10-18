Песков назвал абсурдным стремление Европы обвинить РФ во взрывах на "Северных потоках"

Российская сторона по-прежнему выражает сожаление в связи с тем, что расследование диверсий на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" осуществляется в закрытом режиме без привлечения Москвы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма, весьма закрытом режиме без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.