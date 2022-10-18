Песков назвал абсурдным стремление Европы обвинить РФ во взрывах на "Северных потоках"
В Кремле выразили сожаление из-за недопуска РФ к расследованию на "Северных потоках"
Российская сторона по-прежнему выражает сожаление в связи с тем, что расследование диверсий на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" осуществляется в закрытом режиме без привлечения Москвы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма, весьма закрытом режиме без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Кроме того, он отметил, что у Москвы нет возможности провести расследование самостоятельно. Также он назвал абсурдом то, что европейские страны перекладывают ответственность за произошедшее на РФ. По словам Пескова, в Кремле нисколько не удивлены первыми выводами расследования ЕС, поскольку российская сторона сразу назвала ЧП саботажем и диверсией.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.