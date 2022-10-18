Сервис Twitch повторно оштрафовали за отказ удалить интервью с Арестовичем

Мировой суд в Москве снова оштрафовал стриминговый сервис Twitch за публикацию интервью с советником президента Украины Алексеем Арестовичем и отказ его удалить после предупреждения. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Ранее сервис уже был оштрафован из-за интервью Арестовича журналисту Дмитрию Гордону*. На этот раз собеседником советника Зеленского был юрист Марк Фейгин*. Из материалов дела следует, что в обоих интервью содержались сведения, дискредитирующие Вооружённые cилы России.

"Суд признал виновной компанию Twitch Interactive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённой к распространению в РФ информации) и назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — зачитал своё решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud по требованию Генпрокуратуры. Ограничение доступа было осуществлено в рамках блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.