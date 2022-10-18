Песков: Новые регионы России защищаются на том же уровне, что и остальная часть страны

Безопасность новых регионов России обеспечивается так же, как и на всей остальной территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа по интеграции этих территорий пока идёт, но все они являются неотъемлемой частью Российской Федерации.

"И, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России", — сказал Пеcков журналистам, отвечая на вопрос о распространении на эти территории действия российского "ядерного зонтика".