Песков: Делать заявления по теракту на Крымском мосту по имеющимся данным рано
Российские спецслужбы продолжают работать над материалами по теракту на Крымском мосту и выясняют, как взрывчатка могла быть доставлена на территорию России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что пока рано делать какие-либо заявления.
"Есть информация, что она (взрывчатка. — Прим. Лайфа) могла бы выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают. Поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможно делать", — сказал Песков.
Как писал Лайф, после теракта на Крымском мосту следствие установило 12 причастных к инциденту. Сперва под арест были взяты пятеро из них, затем в СИЗО поместили ещё троих. Тем временем по мосту началось движение автобусов. Кроме того, пассажиры могут передвигаться на легковом транспорте, пригородных поездах и поездах дальнего следования.
ТАСС / Мальгавко Сергей