Песков: Делать заявления по теракту на Крымском мосту по имеющимся данным рано

Российские спецслужбы продолжают работать над материалами по теракту на Крымском мосту и выясняют, как взрывчатка могла быть доставлена на территорию России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что пока рано делать какие-либо заявления.

"Есть информация, что она (взрывчатка. — Прим. Лайфа) могла бы выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают. Поэтому какие-либо дополнительные заявления сейчас невозможно делать", — сказал Песков.