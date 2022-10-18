Ещё два киргизских банка прекратили обслуживание карт "Мир"
Киргизские "Дос-Кредобанк" и "Бакай банк" прекратили обслуживание карт "Мир"
Два коммерческих киргизских банка приостановили обслуживание карт российской платёжной системы "Мир". Речь идёт о "Дос-Кредобанке" и "Бакай банке", сообщает "Интерфакс".
В Национальном банке республики отметили, что кредитные организации самостоятельно могут принимать решение о сотрудничестве с той или иной платёжной системой. При этом в "Бакай банке" не исключают, что в будущем возобновится обслуживание карт "Мир", об этом будет сообщено дополнительно. Банковская система Киргизии работает с "Миром" с 2019 года, в общей сложности в стране 23 коммерческих банка.
На прошлой неделе об аналогичном решении сообщил киргизский банк "Компаньон". В финансовом учреждении отметили, что это коснулось карт "Мир" 21 российского банка, а также принесли извинения за доставленные неудобства.
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