Ещё два киргизских банка прекратили обслуживание карт "Мир"

В Национальном банке республики отметили, что кредитные организации самостоятельно могут принимать решение о сотрудничестве с той или иной платёжной системой. При этом в "Бакай банке" не исключают, что в будущем возобновится обслуживание карт "Мир", об этом будет сообщено дополнительно. Банковская система Киргизии работает с "Миром" с 2019 года, в общей сложности в стране 23 коммерческих банка.