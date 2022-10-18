Песков: Заявление Путина о завершении частичной мобилизации по всей стране пока не планируется

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует специального заявления об окончании частичной мобилизации по всей стране, также пока нет соответствующего указа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока таких решений не было. Минобороны для каждого региона были установлены мобилизационные показатели по численности. Регионы констатируют, что мобилизационное задание выполнено. Сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились", — отметил представитель Кремля.