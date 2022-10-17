Лайф посчитал, сколько человек уклонялись от мобилизации в Москве

Московские военкоматы искали более шести тысяч уклонистов от частичной мобилизации до 17 октября. Это следует из инфографики Лайфа.

Своеобразный рекорд установил Люблинский военкомат, где разыскивали 737 человек. А у комиссариата Академического района цифра оказалась демонической — 666. Меньше всего людей рискнули прятаться от Головинского военкомата — всего 29 человек.

Количество уклонистов в московских военкоматах. Инфографика © LIFE

Теперь розыск всех уклонистов отменили. Никаких санкций и преследований в их отношении проводиться не будет.