Лайф посчитал, сколько человек уклонялись от мобилизации в Москве
В Москве искали более шести тысяч уклонистов от частичной мобилизации
Московские военкоматы искали более шести тысяч уклонистов от частичной мобилизации до 17 октября. Это следует из инфографики Лайфа.
Своеобразный рекорд установил Люблинский военкомат, где разыскивали 737 человек. А у комиссариата Академического района цифра оказалась демонической — 666. Меньше всего людей рискнули прятаться от Головинского военкомата — всего 29 человек.
Количество уклонистов в московских военкоматах. Инфографика © LIFE
Теперь розыск всех уклонистов отменили. Никаких санкций и преследований в их отношении проводиться не будет.
Напомним, сегодня, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении в столице частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие, добавил он.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин