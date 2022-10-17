Путин одобрил продажу самарского завода Schneider Electric российской компании
Продажу акций самарского актива компании Schneider Electric российской компании "Акрон Индустрия" одобрил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, глава государства подписал соответствующее распоряжение 17 октября.
"Разрешить совершение акционерным обществом "Акрон Индустрия" сделки по приобретению 22 500 000 штук обыкновенных акций непубличного акционерного общества "СЭЩ Холдинг", принадлежащего Schneider Electric Industries", — сказано в документе.
Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, которая изготавливает оборудование для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Всего Schneider Electric вложила более одного миллиарда долларов в создание производственных мощностей в России. Кроме Самарской области производства компании есть в Ленинградской области и Республике Марий Эл.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту и изменила название на Systeme Electric.