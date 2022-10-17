Путин одобрил продажу самарского завода Schneider Electric российской компании

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, которая изготавливает оборудование для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Всего Schneider Electric вложила более одного миллиарда долларов в создание производственных мощностей в России. Кроме Самарской области производства компании есть в Ленинградской области и Республике Марий Эл.