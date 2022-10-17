Резников заявил, что Украина точно не останется нейтральной страной

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежная точно не останется страной с нейтральным статусом. Более того, по его мнению, вступление в НАТО поддерживают более 70% граждан.

"Украина точно не останется "нейтральной", лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплён в Конституции Украины, а недавняя подача заявки относительно членства является выражением настроений свыше 70% граждан", — написал Резников в Facebook*.

А ранее предложение о нейтральном статусе Украины прозвучало из уст американского бизнесмена Илона Маска, который представил свой план решения конфликта. Он призвал признать Крым российским и обеспечить туда бесперебойную подачу воды, а также повторить референдумы в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, но уже при участии наблюдателей ООН.