"Сохраним бюджет на другие цели": В Курской области заявили об отмене новогодних гуляний

Власти Курской области решили отказаться от массовых новогодних гуляний и фейерверков, посвящённых празднованию Нового года. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что сейчас "не время для этого".

Однако без праздника жителей Курска и области всё равно не оставят. Например, в учреждениях культуры и образования проведут мероприятия для детей.

"Полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями, закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели", — отметил Старовойт в телеграм-канале.

По словам главы региона, в Курске на Театральной площади организуют ярмарку, места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. Также для жителей обустроят праздничную прогулочную зону.