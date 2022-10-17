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17 октября, 14:01

"Сохраним бюджет на другие цели": В Курской области заявили об отмене новогодних гуляний

В Курской области отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

Власти Курской области решили отказаться от массовых новогодних гуляний и фейерверков, посвящённых празднованию Нового года. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что сейчас "не время для этого".

Однако без праздника жителей Курска и области всё равно не оставят. Например, в учреждениях культуры и образования проведут мероприятия для детей.

"Полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями, закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели", — отметил Старовойт в телеграм-канале.

Каждый второй россиянин выступил за отмену новогодних мероприятий в этом году

Каждый второй россиянин выступил за отмену новогодних мероприятий в этом году

По словам главы региона, в Курске на Театральной площади организуют ярмарку, места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. Также для жителей обустроят праздничную прогулочную зону.

Ранее Лайф сообщал о похожем решении, принятом в Ростовской области, — власти также не будут тратить деньги на покупку украшений и проведение масштабных мероприятий к Новому году.

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Pixnio

Илья Суриков

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