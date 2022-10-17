Терапевт рассказал о первых признаках деменции
Терапевт Хухрев: Снижение кратковременной памяти является признаком деменции
Снижение кратковременной памяти является одним из первых признаков деменции. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Это может быть и снижение когнитивных способностей, то есть человек начинает тупить. Тяжело посчитать, тяжело сделать что-то, что делал раньше очень легко. Тяжело понять, сколько времени", — добавил он.
Другое проявление деменции — агрессия. В этом случае человеку часто кажется, что у него есть недоброжелатели, которые говорят про него плохие вещи.
Терапевт добавил, что синдром в основном появляется у людей старше 70 лет и у тех, кто перенёс инсульт. Если диагноз "деменция" подтвердился, то тогда стоит есть поменьше соли, следить за давлением и употреблять выписанные лекарства. А для профилактики лучше регулярно тренировать мозг и нагружать его задачами.
Ранее эксперт Лука Радо утверждал, что проблемы с передачей мыслей и эмоций могут говорить о деменции. Необдуманные решения тоже могут свидетельствовать об имеющемся недуге.
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