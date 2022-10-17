Терапевт рассказал о первых признаках деменции

Снижение кратковременной памяти является одним из первых признаков деменции. Об этом в беседе с телеканалом "Москва 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Это может быть и снижение когнитивных способностей, то есть человек начинает тупить. Тяжело посчитать, тяжело сделать что-то, что делал раньше очень легко. Тяжело понять, сколько времени", — добавил он.

Другое проявление деменции — агрессия. В этом случае человеку часто кажется, что у него есть недоброжелатели, которые говорят про него плохие вещи.