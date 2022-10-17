Один человек погиб и двое пострадали при возгорании на Калининградской ТЭЦ-2
Один человек погиб и двое пострадали в результате возгорания на блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщил представитель компании "Интер РАО".
"Произошло возгорание в блочном пункте подготовки газа Калининградской ТЭЦ-2. В это время в помещении проводились ремонтные работы. В результате возгорания погиб один человек и двое пострадали", — приводит его слова ТАСС.
Представитель уточнил, что блочный пункт подготовки газа находился в резерве, произошедшее не повлияло на энергоснабжение потребителей. Пожар локализовали силы пожарной части № 6 "Промгазсервиса" по обслуживанию ТЭЦ-2 с привлечением одного отделения регионального главка МЧС.
Сейчас станция работает в штатном режиме. Как добавили в главке МЧС, пожар случился в 14:00 по местному времени, через 25 минут была объявлена полная ликвидация.
Ранее Лайф писал, что в Измайлове произошёл взрыв газа в девятиэтажном доме. В результате происшествия разрушений межкомнатных и несущих перегородок нет, пострадавших также не оказалось.
Wikipedia / K. Lyudmila S