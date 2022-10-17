Мирошник заявил о полном отсутствии системы ПВО в Киеве

Попытки сбивать дроны, запущенные российскими военными, выстрелами из автоматов говорят о том, что в Киеве нет системы противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Над Киевом никакой защиты нет, поэтому, если эти дураки с автоматами и пистолетами бегают и пытаются сбивать дроны, значит, системы ПВО нет в принципе, она не существует", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мирошник отметил, что система ПВО в украинской столице существует только "в фантазиях Зеленского и Ермака". Он также подчеркнул, что прилёты по территории Украины "идут ювелирно", а погибших нет.

"Да, разрушены системы коммуникации, разрушены какие-то энергетические объекты. Куда стреляли, туда и прилетело. Это просто управляемый снаряд. И вы пытаетесь сбить этот снаряд, направить его на себя? Ну попробуйте", — добавил представитель ЛНР.