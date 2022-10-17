НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 октября, 14:21

Раскрыто влияние никотина на женский организм

ECN: Никотин нарушает работу в таламусе женщин

Исследователи из Европейской коллегии нейропсихофармакологии раскрыли влияние никотина на организм женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале EurekAlert.

В эксперименте участвовали 10 девушек. Им внутривенно вводили никотин, после чего он связывался с ответственными за выработку гормонов ферментами. Далее учёные идентифицировали белки радиоактивными метками и следили за изменениями в нервной системе.

Выяснилось, что даже малое количество никотина снижает выработку женского гормона эстрогена. Кроме того, никотин нарушил работу таламуса — отдела мозга, отвечающего за передачу сигналов от органов чувств и их анализ. Стоит отметить, что это первое исследование влияния никотина на женский организм. В перспективе специалисты планируют выяснить, как курение влияет на репродуктивную систему и поведение представительниц слабого пола.

Россиян предупредили о риске получить катаракту из-за курения

Россиян предупредили о риске получить катаракту из-за курения

Ранее Лайф писал про главные мифы о сигаретах, в которые верят все курильщики. Среди них: отказ от сигарет ведёт к быстрому набору веса и человек в любой момент может бросить курить.

Обложка ©

Flickr / Фотобанк Moscow-Live

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров