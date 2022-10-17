Раскрыто влияние никотина на женский организм

Исследователи из Европейской коллегии нейропсихофармакологии раскрыли влияние никотина на организм женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале EurekAlert.

В эксперименте участвовали 10 девушек. Им внутривенно вводили никотин, после чего он связывался с ответственными за выработку гормонов ферментами. Далее учёные идентифицировали белки радиоактивными метками и следили за изменениями в нервной системе.

Выяснилось, что даже малое количество никотина снижает выработку женского гормона эстрогена. Кроме того, никотин нарушил работу таламуса — отдела мозга, отвечающего за передачу сигналов от органов чувств и их анализ. Стоит отметить, что это первое исследование влияния никотина на женский организм. В перспективе специалисты планируют выяснить, как курение влияет на репродуктивную систему и поведение представительниц слабого пола.