Раскрыто влияние никотина на женский организм
ECN: Никотин нарушает работу в таламусе женщин
Исследователи из Европейской коллегии нейропсихофармакологии раскрыли влияние никотина на организм женщин. Результаты их работы опубликованы в журнале EurekAlert.
В эксперименте участвовали 10 девушек. Им внутривенно вводили никотин, после чего он связывался с ответственными за выработку гормонов ферментами. Далее учёные идентифицировали белки радиоактивными метками и следили за изменениями в нервной системе.
Выяснилось, что даже малое количество никотина снижает выработку женского гормона эстрогена. Кроме того, никотин нарушил работу таламуса — отдела мозга, отвечающего за передачу сигналов от органов чувств и их анализ. Стоит отметить, что это первое исследование влияния никотина на женский организм. В перспективе специалисты планируют выяснить, как курение влияет на репродуктивную систему и поведение представительниц слабого пола.
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Flickr / Фотобанк Moscow-Live