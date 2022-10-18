Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли близких при крушении самолёта Су-34 в Ейске Краснодарского края. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", — сказал он.