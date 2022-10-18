Путин глубоко соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, которые потеряли близких при крушении самолёта Су-34 в Ейске Краснодарского края. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует тем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой катастрофы", — сказал он.
Песков добавил, что вчера по поручению российского лидера региональные и федеральные власти, а также представители Минздрава, МЧС и других ведомств принимали все меры по ликвидации последствий крушения, помощи пострадавшим и семьям погибших.
Как рассказывал Лайф, около 18:00 мск 17 октября военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчику удалось катапультироваться. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Обгорело более 70 квартир, в городе ввели режим ЧС для помощи пострадавшим. Им будет выплачена денежная компенсация. Оставшихся без жилья людей решено временно отправить в пансионаты.
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