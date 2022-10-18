Украинский политик: В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения
Украинский политик Пашинский назвал "Байрактары" больше пиар-проектом, чем боевой единицей
Турецкие беспилотники Bayraktar являются больше пиар-проектом для Украины, чем реально имеют боевое применение. Об этом заявил глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
Украинский политик признался, что турецкие "Байрактары" — больше пиар-проект, чем боевая единица. Видео © Telegram-канал Вована и Лексуса
"В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего PR-проект, я лично был против, потому что они очень уязвимы против ПВО", — сказал политик.
По его словам, этот беспилотник никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он "сбивается влёт". Украина имела множество таких БПЛА и потеряла их почти все лишь за одну неделю. Пашинский признал, что без поставок США радиолокационных ракет никаких "Байрактаров" бы не было.
Ранее Лайф писал, что на украинском заводе Baykar начнут выпускать высотные дальние модели БПЛА. На данный момент модель Akıncı Украине не поставляли.
Сайт компании Baykar