Украинский политик: В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения

Турецкие беспилотники Bayraktar являются больше пиар-проектом для Украины, чем реально имеют боевое применение. Об этом заявил глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Украинский политик признался, что турецкие "Байрактары" — больше пиар-проект, чем боевая единица. Видео © Telegram-канал Вована и Лексуса

"В "Байрактаре" больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего PR-проект, я лично был против, потому что они очень уязвимы против ПВО", — сказал политик.

По его словам, этот беспилотник никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он "сбивается влёт". Украина имела множество таких БПЛА и потеряла их почти все лишь за одну неделю. Пашинский признал, что без поставок США радиолокационных ракет никаких "Байрактаров" бы не было.