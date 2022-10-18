Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате ударов ВС РФ в стране было разрушено 30% электростанций.
"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране", — написал он в "Твиттере".
Также Зеленский ещё раз заявил, что возможности для переговоров с президентом РФ "не осталось".
Напомним, Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. В первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Удары продолжаются и сегодня, 18 октября. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency