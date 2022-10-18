Зеленский заявил о разрушении 30% электростанций на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате ударов ВС РФ в стране было разрушено 30% электростанций.

"С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране", — написал он в "Твиттере".