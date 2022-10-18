Сенатор Пушков потребует от Генпрокуратуры и РКН заблокировать YouTube в России

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков собирается обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением о блокировке YouTube в России.

"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", — приводит ТАСС слова сенатора.

При этом Пушков отметил, что речь может идти о временной блокировке видеохостинга с целью "последнего предупреждения".