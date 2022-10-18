Сенатор Пушков потребует от Генпрокуратуры и РКН заблокировать YouTube в России
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков собирается обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением о блокировке YouTube в России.
"Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложениями о введении оборотного штрафа для Google и о том, чтобы продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ", — приводит ТАСС слова сенатора.
При этом Пушков отметил, что речь может идти о временной блокировке видеохостинга с целью "последнего предупреждения".
Напомним, ранее сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления. Верхняя палата парламента присутствовала на видеохостинге более восьми лет, на каналах было свыше 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео.
ТАСС / Валерий Шарифулин