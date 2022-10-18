Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ
Bloomberg: Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ
Из-за политических разногласий в странах объединения Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ. Это также связано с опасениями по поставкам топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.
Еврокомиссия намерена представить новый экстренный пакет мер для урегулирования энергетического кризиса. При этом решено воздержаться от немедленного ограничения цен на газ. Ставка будет сделана на укрепление солидарности между членами ЕС.
Издание уточняет, что Еврокомиссия планирует использовать совместную покупательную способность ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа.
Напомним, ранее ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Йеллен же отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается искусственно ограничивать её цену.
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