Из-за опасений и разногласий Евросоюз отложил введение потолка цен на газ

Из-за политических разногласий в странах объединения Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ. Это также связано с опасениями по поставкам топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Еврокомиссия намерена представить новый экстренный пакет мер для урегулирования энергетического кризиса. При этом решено воздержаться от немедленного ограничения цен на газ. Ставка будет сделана на укрепление солидарности между членами ЕС.

Издание уточняет, что Еврокомиссия планирует использовать совместную покупательную способность ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа.