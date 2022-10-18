В России впервые с июля выявили менее 10 тысяч случаев ковида за сутки

За сутки в России выявили 9474 случая заболевания коронавирусом. Это минимум за период с 27 июля, когда зафиксировали 9027 заболевших.

Подтверждён 91 случай с летальным исходом, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. При этом уже пять дней смертность от заболевания не превышает 100 случаев в сутки.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России подтверждено более 21,3 млн случаев заражения, скончалось от заболевания 389 084 человека. Количество новых выздоровевших за сутки составило 20 252, общее число переболевших ковидом теперь увеличилось до 20 638 610.