Совфед предложил разрешить прокат зарубежных фильмов без согласия правообладателя

Сенаторы подготовили поправки в законодательство, разрешающие в условиях антироссийских санкций показ зарубежных фильмов без одобрения правообладателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

"Предлагаемым проектом постановления Правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом также предлагается утвердить правила о ставках вознаграждения, порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения правообладателям за просмотр фильмов. Причём эти поправки являются только временной мерой в отношении кинокартин, авторами которых являются зарубежные юридические или физические лица из недружественных стран, отказавшиеся предоставлять лицензию на показ в РФ. А ещё планируется отменить административную и уголовную ответственность за использование таких фильмов.

Глава комитета Совфеда Андрей Кутепов подчеркнул, что прекращение проката фильмов в РФ ушедшими компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, когда они правомерно лицензируются в других странах, расценивается Москвой как злоупотребление полномочиями правообладателей.

"Кроме ущемления прав российских граждан по сравнению с правами граждан иных государств на доступ к обнародованным аудиовизуальным произведениям, под угрозой находится само существование кинопрокатной отрасли РФ", — отметил он.