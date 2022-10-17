Эксперт Обухов: Полное госфинансирование фильмов улучшит качество кино для детей

Полное госфинансирование фильмов позволит сделать кино для детей и подростков более красочным, содержательным и зрелищным. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявил гендиректор "Каро продакшн" Юрий Обухов, комментируя соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина.

Он напомнил, что в этом году были выпущены две детские картины: "Календарь ма(Й)я" и "Нахимовцы", причём оба этих фильма снимались в Санкт-Петербурге. Обухов поблагодарил Министерство культуры РФ за помощь с финансированием производства и проката кинолент. По его мнению, если государственные средства будут задействованы в полном объёме, то в 2023 году запустится много интересных проектов. При этом собеседник издания не уверен, что данная мера заставит большое количество режиссёров производить контент именно для детей.

"Снимать детское кино сложно, потому что это особая аудитория. Я думаю, инициативу президента поддержат в первую очередь те, кто уже работает с детскими проектами. Хотя, конечно, возможно, к нам присоединятся и новые компании, потому что детские фильмы бывают очень успешными", — заключил он.