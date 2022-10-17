Американский телеканал случайно запустил речь Зеленского вместо сюжета о звуках чёрной дыры
В эфире американского телеканала WDIV Local 4 вместо сюжета о чёрных дырах запустили выступление президента Украины Владимира Зеленского.
В эфире американского телеканала случайно запустили выступление Зеленского. Видео © Twitter / JohnEdgarCarter, @ Telegram / SHOT
Технические неполадки привели к ошибке: вместо звуков, издаваемых чёрными дырами, телевизионщики запустили выступление украинского лидера. Ошибку заметили не сразу. Ведущие продолжили комментировать сюжет о чёрных дырах, но позже заметили неладное и не смогли сдержать смех, ведь в последнее время Украину нередко сравнивают с чёрной дырой, в которой пропадает всё поставляемое Западом оружие.
Ранее Лайф рассказывал о том, что ведущему телеканала "Белгород 24" Сергею Елисееву резко стало плохо в прямом эфире во время выпуска об оказании первой медицинской помощи. Коллеги прервали съёмку и вызвали скорую.
Twitter / JohnEdgarCarter