Американский телеканал случайно запустил речь Зеленского вместо сюжета о звуках чёрной дыры

Технические неполадки привели к ошибке: вместо звуков, издаваемых чёрными дырами, телевизионщики запустили выступление украинского лидера. Ошибку заметили не сразу. Ведущие продолжили комментировать сюжет о чёрных дырах, но позже заметили неладное и не смогли сдержать смех, ведь в последнее время Украину нередко сравнивают с чёрной дырой, в которой пропадает всё поставляемое Западом оружие.