Неизвестный оставил пакет с человеческим черепом во дворе храма под Петербургом
В Ленинградской области на территории храма обнаружили пакет с человеческим черепом. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, сначала неизвестный хотел отдать сумку с пугающим содержимым служащим, однако потом просто оставил её во дворе.
Инцидент произошёл 16 октября. После обнаружения ужасающей находки на место происшествия приехали полицейские. Останки отправили для проведения исследования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад. По данным СМИ, 47-летний россиянин отправился в район Чалыштепе (Кемер), после этого его уже никто не видел.
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