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18 октября, 09:07

Неизвестный оставил пакет с человеческим черепом во дворе храма под Петербургом

В Ленинградской области на территории храма обнаружили пакет с человеческим черепом. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, сначала неизвестный хотел отдать сумку с пугающим содержимым служащим, однако потом просто оставил её во дворе.

Инцидент произошёл 16 октября. После обнаружения ужасающей находки на место происшествия приехали полицейские. Останки отправили для проведения исследования.

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Shutterstock

Варвара Романова

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