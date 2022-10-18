Неизвестный оставил пакет с человеческим черепом во дворе храма под Петербургом

В Ленинградской области на территории храма обнаружили пакет с человеческим черепом. Об этом сообщает "Фонтанка". По данным издания, сначала неизвестный хотел отдать сумку с пугающим содержимым служащим, однако потом просто оставил её во дворе.

Инцидент произошёл 16 октября. После обнаружения ужасающей находки на место происшествия приехали полицейские. Останки отправили для проведения исследования.