В Париже нашли в чемодане убитую девочку с загадочными цифрами на теле

Чемодан с телом 12-летней девочки нашли в Париже. Об исчезновении школьницы, не вернувшейся после уроков, сообщила правоохранительным органам мать. Через некоторое время полицейские узнали о чудовищной находке возле многоквартирного дома в 19-м округе. Ребёнка жестоко убили, после чего выбросили на улицу, сообщили в издании Independent.

Мёртвой девочке, которую нашли в чемодане, преступники связали руки и ноги. Её лицо было обмотано скотчем, а на горле имелось несколько порезов. На теле обнаружены цифры 1 и 0. Как отметили в полиции, они не были вырезаны или нарисованы. Источники газеты сообщают, что их нанесли на кожу "при помощи некоего устройства". Что они означают, пока не известно. Вскрытие показало, что ребёнок умер от удушения.

Следы похищения были обнаружены в подвале дома, где жила школьница. Как сообщают полицейские, камеры запечатлели некую женщину с чемоданом. В нём же, уверены полицейские, и было впоследствии обнаружено тело девочки. Задержаны четверо, в том числе мужчина, который сообщил об обнаружении чемодана.