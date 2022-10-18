Песков: Санкции Канады против российских артистов не доставят им особого дискомфорта

Антироссийские санкции Канады не доставят журналистам, артистам и другим известным людям России особого дискомфорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами он напомнил, что Оттава не является пионером в распространении подобных незаконных санкций в отношении представителей СМИ, аналитиков и лидеров общественного мнения. Подобная пагубная практика началась в стране около полугода назад, указал Песков.

"Практика, что называется, не имеющая аналогов в мире и не поддающаяся объяснению. Поэтому никакой новации здесь нет. Убеждён, что для подавляющего большинства упомянутых людей никаких особых проблем или дискомфорта эти введённые санкции не доставят", — сказал представитель Кремля.